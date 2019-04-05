Юрген Клопп назвал фаворитов ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил шансы «Манчестер Сити» на победу в четырех турнирах. Он также назвал фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов.

«Если смотреть со стороны, то можно легко подумать, что «Сити» способен выиграть все четыре трофея. Я думаю так же. Сейчас они выглядят как лучшая команда в мире.

«Барселона», «Ювентус» и «Сити» – это три главных фаворита Лиги чемпионов. Можно подумать, что из тройки «Сити» наиболее стабилен. Но это не значит, что «горожане» выиграют все оставшиеся матчи», — заявил Клопп.

Напомним, в АПЛ «Ливерпуль» располагается на втором месте с 79 очками, а «Манчестер Сити — на первом с 80 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal.com (EN)