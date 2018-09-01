Премьер-лига, 6-й тур. «Краснодар» одержал победу над «Локомотивом»

«Краснодар» на своем поле принимал «Локомотив». «Быки» вырвали победу в дополнительное время.

Премьер-лига. 6-й тур

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ— 2:1 (1:1)

Краснодар. 1 сентября.

Стадион: «ФК Краснодар». 25 714 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спаич, Мартынович, Рамирес, Газинский (Сулейманов, 76), Каборе, Классон, Мамаев, Вандерсон (Куэва, 76), Игнатьев.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь, Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Ал. Миранчук (Баринов, 76), Фарфан (Эдер, 79), Смолов (Ан. Миранчук, 57).

Голы: 0:1 — Фернандеш (33, с пенальти), 1:1 — Вандерсон (39), 2:1 — Сулейманов (90).

Предупреждения: Мамаев (53), Вандерсон (60), Спаич (67), Рамирес (87).

16 (5) удары (в створ) 8 (3)

21 фолы 4

2 угловые 7

0 офсайды 1

58 % владения мячом 42

Первый тайм прошел при хороших скоростях, краснодарцы владели мячом, а подопечные Юрия Семина ловили «быков» на контратаках. Спустя полчаса после стартового свистка счет открыл «Локомотив», благодаря точному удару Фернандеша с пенальти. Но уже спустя 6 минут счет стал равным благодаря точному удару бразильца Вандерсона.

Сценарий второго тайма не изменился: «Краснодар» проводил позиционные атаки на ворота Гильерме, подопечные Юрия Семина отвечали опасными контрвыпадами. Стопроцентный момент имел Алексей Миранчук, но вратарь «Краснодара» Крицюк смог отбить сложнейший по исполнению удар. В дополнительное время Магомед-Шали Сулейманов хлестким ударом принес победу хозяевам встречи. «Краснодар» одерживает вторую очную победу подряд над «железнодорожниками».

Фото: твиттер ФК «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»