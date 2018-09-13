НХЛ дисквалифицировала Остина Уотсона на 27 игр

НХЛ дисквалифицировала на 27 матчей нападающего «Нэшвилл Предаторс» Остина Уотсона за недопустимое поведение вне льда. В середине июня Уотсон был арестован полицией штата Теннесси по обвинению в домашнем насилии.

Дело связано с инцидентом на заправочной станции, где нападающий распустил руки во время конфликта с подругой. Остин не признал вину и получил три месяца испытательного срока.

Дисциплинарный комитет НХЛ 13 сентября вынес наказание. Уотсон дисквалифицирован на 27 матчей регулярного чемпионата.

Профсоюз хоккеистов не согласился с решением и уже готовит апелляцию. В сезоне-2017/18 на счету Остина 14 шайб и 5 ассистов в 76 матчах за «Предаторс». В 2014 году защитник «Лос-Анджелес Кингс» Вячеслав Войнов был дисквалифицирован бессрочно за бытовое насилие в отношении супруги.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт НХЛ