Новым тренером «Уфы» назначен Дмитрий Кириченко

Автор: Андрей Синельщиков 0

В тренерском штабе «Уфы» произошли изменения. Официальное заявление представлено на сайте клуба.

Главный тренер команды Сергей Томаров покинул свой пост. Его место занял Дмитрий Кириченко, который ранее работал в штабе специалиста. Новый тренер уже успел провести первую тренировку с «Уфой», которая состоялась сегодня, 7 ноября, на стадионе «Нефтяник».

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Сергея Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится на официальном сайте клуба из Башкортостана.

Томаров возглавил «Уфу» летом этого года. После 13 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Уфы»

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