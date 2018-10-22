Тихонов ничего не знал о возможном назначении в «Спартак»

Автор: Дарья Григорьева 0

Андрей Тихонов

Бывший тренер «Крыльев советов» Андрей Тихонов прокомментировал слухи о вероятном назначении в «Спартак». Тихонов ничего не знал.

«Я ничего не знаю об этом вообще! Не в курсе! Никто со мной не контактировал. Я на отдыхе» – сказал Андрей Тихонов.

Напомним, что сегодня был отправлен в отставку главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. Итальянец возглавлял клуб с 2016 по 2018 год. Под руководством Андрея Тихонова «Крылья советов» выступали с 2017 по 2018 год.

Фото: Global Look Press
Источник: Russia Today

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