«Челси» больше не претендует на Гонсало Игуаина

«Ювентус» и «Милан» продолжают работу над возможным трансфером нападающего Гонсало Игуаина. «Челси» больше не заинтересован в подписании аргентинца.
Переговоры ускорились после назначения Леонардо на пост технического директора «россонери».
«Челси» выбыл из борьбы за аргентинского форварда, решив сохранить в команде Альваро Морату, и теперь «Милан» является фаворитом в гонке.
«Ювентус», в свою очередь, заинтересован в возвращении защитника Леонардо Бонуччи. «Милан» хочет взамен заполучить Маттиа Кальдару.
Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport