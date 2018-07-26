«Челси» больше не претендует на Гонсало Игуаина

Автор: Тимофей Поршнев 0

Higuaín

«Ювентус» и «Милан» продолжают работу над возможным трансфером нападающего Гонсало Игуаина. «Челси» больше не заинтересован в подписании аргентинца.

Переговоры ускорились после назначения Леонардо на пост технического директора «россонери».

«Челси» выбыл из борьбы за аргентинского форварда, решив сохранить в команде Альваро Морату, и теперь «Милан» является фаворитом в гонке.

«Ювентус», в свою очередь, заинтересован в возвращении защитника Леонардо Бонуччи. «Милан» хочет взамен заполучить Маттиа Кальдару.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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