«Челси» больше не претендует на Гонсало Игуаина

«Ювентус» и «Милан» продолжают работу над возможным трансфером нападающего Гонсало Игуаина. «Челси» больше не заинтересован в подписании аргентинца.

Переговоры ускорились после назначения Леонардо на пост технического директора «россонери».

«Челси» выбыл из борьбы за аргентинского форварда, решив сохранить в команде Альваро Морату, и теперь «Милан» является фаворитом в гонке.

«Ювентус», в свою очередь, заинтересован в возвращении защитника Леонардо Бонуччи. «Милан» хочет взамен заполучить Маттиа Кальдару.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport