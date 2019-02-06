«Манчестер Юнайтед» — единственный клуб плей-офф Лиги Чемпионов, не дозаявивший новых игроков

«Манчестер Юнайтед» стал единственным клубом в текущем плей-офф Лиги Чемпионов, который не дозаявил новых игроков. Ближайший матч в ерокубковом турнире у команды состоится 12 февраля против «ПСЖ».

За текущее трансферное окно «манкунианцы» не приобрели ни одного игрока. В то же время расположение команды покинул бельгиец Маруан Феллайни, который перешел в китайский клуб «Шаньдун Лудэн».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в чемпионате Англии с 48 очками в активе. После отставки Жозе Моуринью временно исполняющим обязанности тренером стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт БО