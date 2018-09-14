С «Эвертона» могут снять очки за попытки переманить Марку Силву

«Эвертону» грозят серьезные санкции. Против клуба было начато независимое расследование по поводу незаконных попыток переманить тренера Марку Силву в период работы специалиста в «Уотфорде».

«Ириски» пытались переманить Силву осенью прошлого года, но тогда это им не удалось. «Уотфорд» в январе самостоятельно уволил наставника, который летом все-таки возглавил «Эвертон». АПЛ настаивала, чтобы оба клуба сами достигли договорённости по конфликтному вопросу, но этого не произошло.

Теперь стороны рассудят независимые юристы, которые были наняты руководством лиги. Если «Эвертон» признают виновным, то клубу грозит большой штраф или даже снятие очков, что может стать беспрецедентным случаем для Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times