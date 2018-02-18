Пол Скоулз о возобновлении карьеры в 2012 году: «Мне пришлось купить дешевые бутсы в местном магазине!»

Автор: Лидия Дидык 0

Paul Scholes

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил, как возобновлял игровую карьеру в 2012 году. Футболист рассказал, что бутсы ему пришлось покупать в местном магазине.

«По-моему, я разок потренировался с основной командой перед тем, как вернулся. И мне надо было как-то решить вопрос с бутсами! Пришлось пойти в местный магазин и купить пару дешевых бутс, потому что у меня не было спонсора!

Мы не могли поставить Nike в известность. Иначе стало бы очевидно, что я возвращаюсь. Бутсы, которые я заполучил, немного смахивали на подделку.

И я навсегда запомнил игру. Кажется, мы вели 3:0, когда я вышел. И соперник играл вдесятером. Но счет стал 3:2!» – сказал англичанин.

Фото: Global Look Press
Источник: BT Sport

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