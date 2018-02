Пол Скоулз о возобновлении карьеры в 2012 году: «Мне пришлось купить дешевые бутсы в местном магазине!»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз вспомнил, как возобновлял игровую карьеру в 2012 году. Футболист рассказал, что бутсы ему пришлось покупать в местном магазине.

«По-моему, я разок потренировался с основной командой перед тем, как вернулся. И мне надо было как-то решить вопрос с бутсами! Пришлось пойти в местный магазин и купить пару дешевых бутс, потому что у меня не было спонсора!

When Paul Scholes had to nip to the shops to buy some cheap boots for his Man Utd comeback 😂

What a story! 👏 pic.twitter.com/yrU8eBhfAG

