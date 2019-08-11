Жозе Моуринью назвал своих фаворитов в чемпионской гонке АПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своим мнением по поводу чемпионской гонки в АПЛ. Он назвал претендентов на титул.

«Четыре команды. «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Манчестер Сити».

Посмотрев на игроков «Ман Сити», которые не попали в старт, думаю, что даже второй состав мог бы выиграть титул» — заявил португальский специалист.

После первого тура английского чемпионата лидерами таблицы оказались «горожане», а за ними расположился «Ливерпуль».

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter журналистки Мелиссы Редди

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