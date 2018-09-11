Диего Симеоне: «Отдал бы предпочтение Неймару при выборе между ним и Мбаппе»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, кого из пары нападающих «Пари Сен-Жермен» он хотел бы видеть в своей команде. Если бы ему предоставили возможность сделать такой выбор.

«Неймар или Мбаппе? Я бы выбрал Неймара. В «Барселоне» Луиса Энрике он работал на команду, когда это было необходимо. Мбаппе же гораздо больший индивидуалист и, в отличие от Неймара, не имеет определенной позиции на поле», — сказал тренер.

В четырех стартовых турах французской Лиги 1 Неймар записал на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу. В свою очередь Мбаппе провел на один матч меньше, но также успел отметиться четырьмя голами, а также дважды ассистировал партнёрам по команде.

Фото: Global Look Press

Источник: Cope