Квинси Промесом заинтересовался «Лестер»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов «Лестера». Голландец входит в короткий список форвардов, которыми интересуется английский клуб, возглавляемый Клодом Пюэлем.

По информации СМИ, трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляется порядка € 25 млн.

Помимо Промеса в сферу интересов «Лестера» входит Николя Пепе из «Лилля», а также Торган Азар из менхенгладбахской «Боруссии» и Рашид Геззаль из «Монако».

Напомним, что в покупке голландца заинтересованы также «Рома», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: France Football