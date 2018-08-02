Квинси Промесом заинтересовался «Лестер»

Автор: Михаил Серебряков 0

Квинси Промес

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в сферу интересов «Лестера». Голландец входит в короткий список форвардов, которыми интересуется английский клуб, возглавляемый Клодом Пюэлем.

По информации СМИ, трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляется порядка € 25 млн.

Помимо Промеса в сферу интересов «Лестера» входит Николя Пепе из «Лилля», а также Торган Азар из менхенгладбахской «Боруссии» и Рашид Геззаль из «Монако».

Напомним, что в покупке голландца заинтересованы также «Рома», «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: France Football

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