«Челси» намерен продлить контракт с Азаром

Автор: Дарья Григорьева 0

Эден Азар Челси

«Челси» планирует переговоры с полузащитником Эденом Азаром. Клуб хочет предложить футболисту новый контракт.

«Челси» полагает, что тренерская неопределенность в «Реале» будет им на руку. Они надеяться сохранить футболиста в команде. Вероятно, по новому соглашению зарплата Азара составит около 400 тысяч фунтов в неделю. Кроме того, «Челси» может отдать полузащитнику капитанскую повязку, если тот останется в клубе.

Напомним, что Эден Азар перешел в «Челси» в 2012 году. В этом сезоне в АПЛ футболист провел девять игр, забил семь мячей и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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