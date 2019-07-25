«Барселона» намерена заработать на трансферах 150 млн евро

В это межсезонье «Барселона» собирается расстаться с несколькими игроками. Таким образом каталонцы хотят заработать более ста млн евро.

Сообщается, что сине-гранатовые планируют выручить 150 млн евро с продажи футболистов, которые не имеют большой игровой практики. В этот список вошли Самюэль Умтити, Филиппе Коутиньо, Иван Ракитич, Рафинья Алькантара, Артуро Видаль и Малком.

Кроме того продажи должны компенсировать те затраты, которые пошли на покупку полузащитника Френки де Йонга и нападающего Антуана Гризманна.

Напомним, француз обошелся «Барселоне» в 120 млн евро, а голландец — в 75 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC