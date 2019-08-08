«Ньюкасл» подписал Энди Кэрролла и Эмиля Крафта

«Ньюкасл» в последний день трансферного окна совершил две сделки. Клуб подписал нападающего «Вест Хэма» Энди Кэрролла и защитника «Амьена» Эмиля Крафта.

«Сороки» вернули Кэрролла спустя восемь лет. Напомним, за «Ньюкасл» форвард выступал с 2006 по 2011 год. Затем он перебрался в «Ливерпуль», а с 2013 года играл за «молотобойцев». «Вест Хэм» футболист покинул в качестве свободного агента.

С «Ньюкаслом» англичанин подписал контракт на один сезон.

Также «сороки» приобрели Крафта. Шведский игрок заключил с клубом АПЛ соглашение на четыре года.

Фото: Официальный сатй ФК «Ньюкасл»

Источник: Официальный сайт ФК «Ньюкасл»