Эрнесто Вальверде: «Барселона» хочет выиграть Ла Лигу в третий раз подряд»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от первого матча чемпионата Испании. Каталонский клуб сыграет с «Атлетиком Бильбао» в гостях, на «Сан-Мамесе».

«Предстоит сложный стартовый матч. Мы знаем, как эта команда выступает на стадионе «Сан-Мамес».

Мы играли там и знаем, что будет сложно. «Атлетик» провел хорошую предсезонку.

На этом стадионе сложно играть, но мы хотим начать чемпионат на хорошей ноте и выиграть Ла Лигу в третий раз подряд», – сказал Вальверде.

Специалист возглавил «Барселону» летом 2017 года. Клуб два раза стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В прошедшей Лиге чемпионов каталонцы уступили будущему победителю турнира, «Ливерпулю», в полуфинале.

Фото: Global Look Press

Источник: AS