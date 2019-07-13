«ПСЖ» намерен приобрести Хамеса Родригеса

Колумбийский полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в ПСЖ. Прошедший сезон игрок провел в мюнхенской «Баварии» на правах аренды.

Французский клуб внимательно следят за переговорами «Реала» с итальянским «Наполи». Партенопейцы не могут договориться о сумме трансфера полузащитника. Если неаполитанцам не удастся согласовать условия сделки, парижане планируют включиться в борьбу за футболиста. ПСЖ собирается действовать ближе к окончанию трансферного окна. Французский клуб рассчитывает, что «Реал» не будет повышать цену на колумбийца, чтобы тот не ушел к прямому конкуренту – мадридскому «Атлетико».

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти хочет видеть в команде Родригеса, с которым они вместе работали в «Реале» и мюнхенской «Баварии». Руководитель неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис говорил, что и сам футболист хочет перебраться в Италию, однако «Реал» требует за него слишком большую сумму.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia