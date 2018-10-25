Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду Владимира Жириновского

Автор: Михаил Серебряков 0

Кокорин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев согласились сыграть за команду партии на первенстве Госдумы после своего освобождения. Напомним, что на данный момент оба игрока находятся в СИЗО.

«Кокорин и Мамаев в итоге дали согласие выступать за команду фракции ЛДПР. Это хорошее усиление, и мы надеемся, что они помогут нам в будущем побеждать на футбольном поле», – сказал Жириновский.

Мамаев и Кокорин были взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЛДПР

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