«Челси» предложил Джону Терри тренерскую должность в структуре клуба

Защитник Джон Терри может начать тренерскую карьеру в структуре «Челси». Напомним, что англичанин принял решение не переходить в московский «Спартак».

По информации СМИ, «Челси» предложил 37-летнему футболисту пост тренера в одной из юношеских команд клуба. Отмечается, что у Терри также остается вариант с продолжением карьеры в «Астон Вилле», которая по-прежнему заинтересована в его услугах.

Накануне Терри сделал заявление, в котором объяснил свой отказ «Спартаку» так: «После обсуждения этого перехода с семьей мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время».

Ранее Джон прошел для «Спартака» медицинское обследование в Риме, а затем вернулся в Англию. Сообщалось, что защитнику предлагали годовой контракт с зарплатой £ 3 млн (около € 3,4 млн).

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun