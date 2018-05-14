Сергей Игнашевич вызван в сборную России

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может сыграть на ЧМ-2018. Игрок заменил в расширенном списке сборной России Руслана Камболова, который получил травму.

«Безусловно, предложение Станислава Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным.

Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», – сказал Игнашевич.

Ранее сообщалось, что Игнашевич планирует по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.

Свой последний матч за сборную России на данный момент Сергей провел на Евро-2016.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер Сборной России

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