Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич может сыграть на ЧМ-2018. Игрок заменил в расширенном списке сборной России Руслана Камболова, который получил травму.

«Безусловно, предложение Станислава Черчесова, с которым мы были на связи, стало неожиданным.

Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который, тем более, пройдет в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде», – сказал Игнашевич.

Защитник Сергей Игнашевич вызван в сборную России!

Он заменит травмированного Руслана Камболова. pic.twitter.com/mAhncHm9lq — Сборная России (@TeamRussia) May 14, 2018

Ранее сообщалось, что Игнашевич планирует по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.

Свой последний матч за сборную России на данный момент Сергей провел на Евро-2016.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер Сборной России