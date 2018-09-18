Франческо Тотти: ««Реал» присылал футболку с надписью «Тотти», но любовь к «Роме» победила»

Бывший капитан «Ромы», а ныне директор клуба Франческо Тотти рассказал, как руководство мадридского «Реала» добивалось подписания контракта с ним. Но итальянец отказался покидать римский клуб.

«В моей карьере было время, начиная с 2004 или 2005 года, когда «Реал» делал всё, чтобы переманить меня к себе. Они даже присылали мне футболку с номером «10» и надписью «Тотти», но в конце концов любовь одержала победу.

Я люблю этот клуб, этот город и этих невероятных болельщиков. Признателен всем, кто помогал мне быть капитаном «Ромы» на протяжении 25 лет.

Перес до сих пор говорит, что я остаюсь единственным игроком, которого ему так и не удалось убедить перейти в «Реал». Он никогда не мог смириться с этим», — сказал Тотти.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia