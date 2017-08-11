«Локомотив» готов предложить 7 млн евро за Эмилиано Салу

Московский «Локомотив» интересуется форвардом «Нанта» Эмилиано Салой. За 26-летнего аргентинца железнодорожники готовы выложить значительную сумму.

«Локомотив» переживает острую нехватку кадров на позицию форварда, особенно после травм Ари и Фарфана. С 2015 года выступающий за «Нант» Эмилиано Сала кажется москвичам идеальным вариантом, за него «красно-зеленые» готовы предложить 7 млн евро. При этом сайт Transfermarkt оценивает аргентинского нападающего почти вдвое дешевле, в 4,5 млн евро.

В сезоне-2016/17 Сала в составе «Нанта» заколотил 21 гол и отдал 8 голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс