«Локомотив» готов предложить 7 млн евро за Эмилиано Салу

Автор: Алена Груздева 0

Салу

Московский «Локомотив» интересуется форвардом «Нанта» Эмилиано Салой. За 26-летнего аргентинца железнодорожники готовы выложить значительную сумму.

«Локомотив» переживает острую нехватку кадров на позицию форварда, особенно после травм Ари и Фарфана. С 2015 года выступающий за «Нант» Эмилиано Сала кажется москвичам идеальным вариантом, за него «красно-зеленые» готовы предложить 7 млн евро. При этом сайт Transfermarkt оценивает аргентинского нападающего почти вдвое дешевле, в 4,5 млн евро.

В сезоне-2016/17 Сала в составе «Нанта» заколотил 21 гол и отдал 8 голевых пасов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рыбус

Агент Рыбуса: «Мацею интересны варианты с ЦСКА, «Локо» и еще одним клубом»

Джо Харт

Новый клуб Джо Харта, тренерский рекорд Арсена Венгера. Главные новости дня

Наби Кейта

Роман Нойштедтер перейдет в «Спартак», Артем Дзюба — в «Локомотив». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 