Апелляция «Интера» на решение о дисквалификации Лучано Спаллетти удовлетворена

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти сможет присутствовать на тренерской скамейке во время матча шестого тура Серии А с «Фиорентиной». Напомним, специалист был дисквалифицирован на одну игру из-за поведения в матче пятого тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (1:0).

В той встрече Спаллетти был удален в концовке матча. После того, как Марсело Брозович забил мяч на 94-й минуте, итальянец прокричал в камеру «Гол!».

Позже «Интер» подал апелляцию на данное решение, которая была удовлетворена. При этом, Спаллетти придется выплатить € 5 тыс. в качестве штрафа.

«Интер» на данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia