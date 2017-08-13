Никола Калинич может перейти в «Милан» за 25 млн евро

«Милан» интересуется форвардов «Фиорентины» Николой Калиничем. «Россонери» предлагают за хорвата 25 млн евро.

Сначала итальянский клуб предложил за нападающего 20 млн евро плюс бонусы — но «фиалки» ответили отказом, надеясь на улучшенное предложение. Тогда «Милан» решил пойти на уступки и улучшил предложение на 5 млн евро, как раз в тот момент, когда Калиничем заинтересовался «Эвертон».

Ранее шла речь о том, что хорват может заключить с «россонери» 5-летний контракт с 3 млн евро заработка в год.

В сезоне-2016/17 форвард «Фиорентины» реализовал 15 голов и сделал 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia