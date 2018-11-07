Ольга Смородская раскритиковала игру Мануэла Фернандеша

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре хавбека Мануэла Фернандеша в матче Лиги чемпионов против «Порту». В этой встрече «железнодорожники» крупно уступили португальской команде (1:4).
– Не так давно вы сказали: «Пусть Фернандеш радуется, что ему вообще контракт предлагают». Вчера португальца заменили еще в перерыве…
– А что тут удивительного? Я об этом когда еще говорила? Произошло то, чего я и ожидала.
Меня его игра совершенно не удивила. Вот совершенно! Я это предвидела.
– Удивитесь, если ему предложат новый контракт?
– Я бы ни за что ему не предложила новое соглашение. Ни за что.
– А вы не считаете, что у «Локо» есть ветераны, которые уже не тянут?
– Вы знаете, это и плохо, и хорошо. Все зависит от того, кто делает погоду в каждой линии.
Так просто среднюю температуру не определишь. Она о многом вам не скажет, – сказала Смородская.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»