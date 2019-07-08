Мино Райола: «С Маттейсом все согласовано, теперь шаг за «Аяксом»

Автор: Дарья Григорьева 0

Агент защитника «Аякса» Маттейса де Лигта Мино Райола рассказал о деталях переговоров о трансфере игрока в «Ювентус». Он поделился подробностями. 

«С Маттейсом все согласовано, теперь шаг за «Аяксом», который должен решить, что делать в этой ситуации. Мы не собираемся доводить дело до суда. Я посоветовал это Маттейсу, потому что такого рода разборки не в его стиле» — заявил Райола.

Ранее появилась информация, что амстердамский клуб не особо доволен ходом переговоров с туринцами. Причина — Старая синьора, в первую очередь, договорилась с футболистом, а затем с «Аяксом».

Напомним, в прошедшем сезоне чемпионата Голландии де Лигт провел 33 матча, забил три мяча и отдал столько же голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: De Telegraaf

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