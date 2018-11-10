Дженнаро Гаттузо: «У «Милана есть Кессиэ. Он может остановить Роналду»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 12-го тура серии А с «Ювентусом». Он похвалил своего соперника по достоинству.

О «Ювентусе»

«В «Ювентусе» собраны чемпионы. Команда очень сильна во всех аспектах. «Манчестер Юнайтед» пришлось сыграть по максимум, чтобы обыграть их,

«Ювентус» вместе с «Барселоной» входит в число лучших команд Европы. Роналду – дополнительная ценность для «Юве».

О «Милане»

«Все травмы и проблемы, с которыми мы столкнулись, сейчас собрались вместе и перегруппировались. Теперь игроки моей команды делают все, что я прошу. Я вижу сплоченность и огонь в их глазах, который мне нравится».

Об Игуаине

«В последнее время я не видел Игуаина, потому что он тренировался в Миланелло, пока мы были в Севилье. Я советую Гонсало чувствовать себя спокойнее, потому что он тот, кто легко поддается нервозности. Он чемпион и должен работать с командой, чтобы добиться успеха».

Об Аллегри и Сакки

«Аллегри был моим тренером, также он мой друг, и мы часто общаемся. Сакки – мой учитель. Мы часто беседуем, и он говорит мне правильные вещи. Я знаю, что мне еще нужно прибавить во многом».

О том, как остановить Роналду

«У нас в команде есть Кессиэ, он может остановить Роналду.

Криштиану можно остановить благодаря хорошей организации. У «Юве» также есть Куадрадо, поэтому у нас будет много работы».

О жесте Моуринью

«Я делал вещи похуже. Представьте теперь, если я теперь начну говорить, что Моуринью может, а что не может делать. Спаллетти прав, не мешайте спящему льву. Мы все получаем оскорбления. Не мне об этом судить».

О Романьоли

«Давайте поговорим о Романьоли. Его игра улучшилась. Это касается не только голов, которые он забил в последнее время, а в целом», – сказал Гаттузо.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Милана»