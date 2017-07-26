«Лацио» может приобрести Мартина Касереса

В мае у Мартина Касереса закончился контракт с «Саутгемптоном». Сейчас центральным защитником интересуется ряд клубов, в том числе «Лацио.

«Саутгемптон» решил не продлевать контракт с Мартином Касересом — игрок тут же удалил из социальных сетей все фотографии, связанные со «святыми», и начал дожидаться предложений от других клубов.

Стало известно, что защитником активно интересуются в «Лацио»: вполне возможно, Касерес скоро отправится в Италию на клубный медосмотр. Также игрок сборной Уругвая находится в шортлисте у «Антальяспора», который готов предложить защитнику неплохие финансовые перспективы.

Именно частые травмы футболисты стали причиной того, что «Саутгемптон» не продлил с уругвайцем соглашение.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт Джанлуки ди Марцио