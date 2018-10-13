«Барселона» хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2022-2023 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продлить сотрудничество с клубом. Действующий контракт 31-летнего аргентинца, подписанный в ноябре 2017 года, рассчитан до лета 2021 года.

В контракте есть опция, согласно которой Месси может бесплатно уйти в другую команду, если это не будет топ-клуб из Европы. Сумма отступных в договоре – 700 миллионов евро.

Совет директоров «Барселоны» рассчитывает подписать новый контракт с Месси до 2022-2023 года, чтобы игрок завершил карьеру в Барселоне.

Каталонцы в нынешнем сезоне будут прорабатывать детали соглашения и не сделают Месси официального предложения ранее июня 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo