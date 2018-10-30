Юрий Гаврилов о новом тренере «Спартака»: «Сообщили, что возник вариант с Шалимовым. Я за него, наш парень»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о кандидатах на должность главного тренера московского клуба. Среди них появилось новое имя.

«Самый главный момент для тренера – это результат. Сколько иностранцев было с именами? Лаудруп, Эмери – думаете, эти люди не способны что-то сделать? Они способны, и на сегодняшний день доказывают, что они в порядке.

Их команды играют, дело не в тренере, а в том материале, который привозят сюда в Россию. Агенты в Россию привозят мусор, который где-то не подошел, а они их тянут в Россию и делают из российского футбола кормушку. Они не оправдывают свои контракты.

Будущий тренер? Прозвучали имена Черчесова, Бердыева, Карпина, Кононова, Слуцкого, а сегодня мне сообщили, что возникает фамилия и Игоря Шалимова.

Черчесов уже был, все остальные – это не спартаковские люди. Карпин? Он уже был. Я стою на стороне кандидатуры Шалимова, чтобы ему дали шанс поработать в «Спартаке». Все-таки парень вырос в спартаковском футболе.

У него уже есть определенный опыт с другими командами. Я считаю, что нужно дать шанс нашему человеку, который может сплотить команду. Я уверен, что Шалимов мог бы сплотить сейчас команду. Он найдет общий язык с Глушаковым и Комбаровым. Это наш человек, спартаковский парень», – сказал Гаврилов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24