Юрий Гаврилов о новом тренере «Спартака»: «Сообщили, что возник вариант с Шалимовым. Я за него, наш парень»

Автор: Поршнев Тимофей 0

РФПЛ. 14 тур. «Локомотив» — «Краснодар» — 2:0. Москва. «РЖД Арена». 23 октября 2017 г.

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о кандидатах на должность главного тренера московского клуба. Среди них появилось новое имя.

«Самый главный момент для тренера – это результат. Сколько иностранцев было с именами? Лаудруп, Эмери – думаете, эти люди не способны что-то сделать? Они способны, и на сегодняшний день доказывают, что они в порядке.

Их команды играют, дело не в тренере, а в том материале, который привозят сюда в Россию. Агенты в Россию привозят мусор, который где-то не подошел, а они их тянут в Россию и делают из российского футбола кормушку. Они не оправдывают свои контракты.

Будущий тренер? Прозвучали имена Черчесова, Бердыева, Карпина, Кононова, Слуцкого, а сегодня мне сообщили, что возникает фамилия и Игоря Шалимова.

Черчесов уже был, все остальные – это не спартаковские люди. Карпин? Он уже был. Я стою на стороне кандидатуры Шалимова, чтобы ему дали шанс поработать в «Спартаке». Все-таки парень вырос в спартаковском футболе.

У него уже есть определенный опыт с другими командами. Я считаю, что нужно дать шанс нашему человеку, который может сплотить команду. Я уверен, что Шалимов мог бы сплотить сейчас команду. Он найдет общий язык с Глушаковым и Комбаровым. Это наш человек, спартаковский парень», – сказал Гаврилов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sport24

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джон Терри

Семья Джона Терри против переезда в Москву

Карасев

Матч 8-ого тура ЦСКА — «Спартак» обслужит Сергей Карасев

«Спартак»: «Андрей Ещенко и Денис Глушаков набирают оптимальную форму и получили игровую практику в дубле»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 