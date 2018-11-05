«Барса» присматривает футболистов РПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Branislav Ivanovich

«Барселона» собирается усилить линию обороны. У каталонского клуба есть список вероятных кандидатов. В него попали и игроки российских клубов.

Эрнесто Вальверде необходимо решить проблемы в обороне. Они возникли из-за травм Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена.

«Барселона» интересуется защитником «Зенита» Браниславом Ивановичем. Кроме того, в расширенную версию списка попали и два игрока «Локомотива» — Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука. Каталонский клуб также рассматривает следующие варианты: Медхи Бенатия («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Лораном Косьельни («Арсенал»), Пепе, Домагоем Видой (оба – «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Давидом Луизом («Челси»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).

Фото: Global Look Press
Источник: El Mundo Deportivo

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