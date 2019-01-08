«Ювентус» отказался продавать Дибалу

«Ювентус» не собирается расставаться с нападающим команды Пауло Дибалой. Туринский клуб отклонил предложения о продаже игрока.

Ранее стало известно, что итальянская команда получила несколько запросов, которые касались доступности аргентинца от трех потенциальных покупателей: «ПСЖ», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Считается, что «Ювентус» отверг предложения топ-клубов.

Напомним, что форвард перешел в туринский клуб в 2012 году. В нынешнем сезоне чемпионата Италии он провел 17 игр, забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport