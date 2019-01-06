Альваро Мората — Фабрегасу: «Ты не знаешь, как сильно я буду скучать по тебе!»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Челси» Альваро Мората выложил пост в Инстаграм. Он был посвящен полузащитнику Сеску Фабрегасу. 

Форвард пожелал удачи хавбеку и добавил, что будет скучать по нему.

«Ты не знаешь, как сильно я буду скучать по тебе! Спасибо тебе и твоей замечательной семье, что помогли нам во всем любыми возможными способами. Спасибо за все моменты, которые мы пережили вместе. Удачи во всем!» — написал в социальной сети Мората.

Напомним, что испанец близок к переходу в «Монако».

В нынешнем сезоне АПЛ за «Челси» Фабрегас провел только шесть игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Инстаграм Альваро Мораты

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