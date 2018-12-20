Лидер «Баварии» намерен уйти из команды

Лидер «Баварии» Матс Хуммельс намерен сменить клубную прописку. Защитник может перебраться в чемпионат Англии.

Футболист рассматривает возможность покинуть клуб уже зимой. Агент Хуммельса Марк Косицке отправился в Лондон, чтобы обсудить вероятный трансфер игрока.

АПЛ является приоритетом для защитника. Основные претенденты на немца — «Челси» и «Тоттенхэм».

Напомним, что Матс Хуммельс — воспитанник футбольной школы «Баварии». Практически всю клубную карьеру он провел в мюнхенской команде. С 2008 по 2016 год футболист выступал за «Боруссию» Д. Затем чемпион мира вернулся в «Баварию». В нынешнем сезоне он провел девять игр и стал автором одной голевой передачи.

Фото: Global Look Press

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