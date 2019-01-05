Президент «Урала» Григорий Иванов: «Когда-нибудь мы станем чемпионами»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своей мечте. Он признался, что хотел бы, чтобы команда выиграла чемпионат России.

«О чем сейчас я мечтаю? Хочу, чтобы когда-нибудь в форме «Урала» выходили 11 уроженцев Свердловской области. Хочу, чтобы мы стали чемпионами. Ты скажешь, что это далекая и почти неосуществимая цель. Но лет десять назад мы даже и не думали, что в России и Екатеринбурге может пройти чемпионат мира: в голове не укладывалось. Я думаю, все равно «Урал» когда-нибудь взойдет на вершину», — заявил Иванов.

Напомним, что на данный момент «Урал» занимает в РПЛ девятое место с 22 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: ЕТВ