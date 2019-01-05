«Боруссия» Д не отпустит Вайгля в «ПСЖ»

«Боруссия» Д не намерена отпускать полузащитника Юлиана Вайгля. Этой зимой игрок не перейдет в «ПСЖ».

Считается, что главный тренер «черно-желтых» Люсьен Фавр заблокировал продажу футболиста. Поэтому руководство немецкой команды отказалось ввести переговоры с парижским клубом о возможном трансфере хавбека.

Швейцарский специалист рассматривает Вайгля как замену Акселя Витцеля, если бельгиец получит травму.

Ранее была информация, что немец планирует сменить клуб по причине нехватки игрового времени в «Борусии» Д. В нынешнем сезоне в Бундеслиге он провел только четыре матча и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com