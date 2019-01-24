Иско может покинуть «Реал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Иско

Полузащитник «Реала» Иско может сменить клубную прописку. Переход в другую команду возможен в летнее трансферное окно. 

Хавбек недоволен своим положением в стане «сливочных». Сообщается, что он попросил руководство мадридского клуба о трансфере, если главным тренером «Реала» останется Сантьяго Солари. При нем в последние месяцы полузащитник потерял свое место в основном составе.

Игроком интересуются несколько топ-клубов: «Манчестер Сити», «Ювентус» и «ПСЖ». Утверждается, что  Мадрид может продать Иско не менее чем за 100 млн евро.

Напомним, испанец перешел в «Реал» в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 14 игр, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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