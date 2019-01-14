Олег Кононов: «Никому не могу гарантировать попадание в стартовый состав»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал, каким образом формирует стартовый состав. Также специалист высказался по поводу капитана «красно-белых» Дениса Глушакова.

«Я никому не могу гарантировать попадание в стартовый состав, тем более Глушакову. У него достаточно сложная позиция, там высокая конкуренция. Но на данный момент он выигрывает конкуренцию у тех игроков, которые есть в «Спартаке», а для меня это самое главное. Это есть соперничество между собой.

Любой футболист, который будет отдаваться на поле, достоин места в составе. Что касается трибун, это сложный вопрос. Болельщики должны понимать, что главный тренер берет на себя ответственность за результат, он отвечает за игрока и команду», — сказал Кононов.

Напомним, что в РПЛ «Спартак» занимает четвертое место с 28 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Youtube-канал «Foot’больные люди»