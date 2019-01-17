Эдер Милитао может покинуть «Порту»

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Порту» Эдер Милитао может в скором времени покинуть команду. Игроком продолжает интересоваться «Реал».

По данным СМИ, футболист является главной трансферной целью Мадрида. Кроме того представители «сливочных» провели предварительные переговоры с агентами Милитао, чтобы обсудить возможный переход.

Но бразилец хочет получить предложения от топ-клубов Англии. Предполагается, что «драконам» сообщили об интересах «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Милитао перебрался из «Сан-Паулу» в португальский клуб в 2018 году. В нынешнем сезоне он провел 14 игр, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: O Jogo

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