Игрок «Фулхэма» был арестован после драки

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Фулхэма» Абубакар Камара был арестован на тренировочной базе команды. Игрок оказался замешен в драке. 

Утверждается, что сегодняшним вечером на базу клуба прибыли сотрудники полиции. Они получили вызов в связи с дракой, в которой принял участие француз. Считается, что в столкновении пострадал один из сотрудников клуба.

Напомним, что форвард уже ранее был замечен в драке. В тот раз Камара конфликтовал с другим нападающим с Александром Митровичем. После инцидента главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери выгнал француза из команды. Сегодня он появился на базе клуба с целью урегулировать ситуацию, но вместо этого разгорелся новый конфликт.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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