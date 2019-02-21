Криштиану Роналду: «У меня пять побед в ЛЧ, а у «Атлетико» – ноль»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отреагировал на поражение от «Атлетико» Мадрид (0:2). «Матрасники» одержали победу над туринцами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У меня пять побед в Лиге чемпионов, а у «Атлетико» — ноль», — заявил после матча португалец.

Ответная встреча между «Атлетико» и «Ювентусом» состоится 12 марта в Турине.

Напомним, Лигу чемпионов форвард выигрывал четыре раза в составе «Реала» Мадрида и единожды вместе с «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: Marca