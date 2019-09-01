Скаут «МЮ» посетил матч «Локомотива» и «Ростова»

Один из представителей манкунианцев присутствовал на стадионе «РЖД-Арена». Скаут посетил матч 8-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом».

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда присутствовал на одной из трибун московского стадиона. Напомним, встреча в «Черкизово» завершилась победой ростовчан со счетом 2:1.

Отметим, что Килибарда специализируется на поиске игроков в Восточной Европе. Ранее скаут также присутствовал на матче «Рубин» – ЦСКА в 4-ом туре чемпионата России.

Вероятно, внимание скаута в воскресном матче привлекли братья Миранчуки. Сообщалось, что в приобретении старшого брата — Алексея — заинтересована «Барселона».

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»