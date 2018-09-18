Проведение серии Б приостановлено из-за неопределенности в количестве участников

Чемпионат итальянской серии Б приостановлен до окончательного решения по количеству клубов, принимающих в нем участие. Такой вердикт вынес апелляционный суд Италии.

В серии Б хотели начать турнир с 20 командами, добрав одну из участников низшего дивизиона, но Федерация футбола Италии не разрешила пойти на такой шаг.

Ранее планировалось сократить вторую по значимости итальянскую лигу с 22 до 20 клубов, при этом в список участников добавить клуб из одного из низших дивизионов. На эту роль претендовало сразу несколько команд — «Сиена», «Тернана», «Про Верчелли», «Виртус», «Катанья» и «Новара».

В итоге в стартовавшем 24 августа сезоне начали играть 19 клубов. Апелляция в Национальный олимпийский комитет Италии не дала никаких результатов. На данный момент сыграно 3 тура серии Б.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia