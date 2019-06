Джордан Хендерсон обнял больного раком отца после финала ЛЧ

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон после финального матча «красных» против «Тоттенхэма» (2:0) в Лиге чемпионов подошел к зоне фотокорреспондентов. Там находился отец футболиста.

Хендерсон обнял его и расплакался.

Сообщается, сейчас отец хавбека проходит лечение от рака. После того, как ему поставили этот диагноз, он попросил сына не видеться с ним на протяжении всего процесса восстановления. Но для финала в Лиге чемпионов отец английского игрока сделал исключение.

Henderson’s dad had throat cancer and asked him not to see him while he was going through treatment. I’ve hugged a parent in the same way for similar reasons and this video is definitely the highlight of the season pic.twitter.com/FgSlaYUUdY

— Amol Rajan (@amolrajan) June 2, 2019