«Ливерпуль» включился в гонку за Аарона Рэмзи

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи попал в сферу интересов «Ливерпуля». Контракт игрока сборной Уэльса с «канонирами» истекает следующим летом, поэтому вполне возможно, что он покинет столичный клуб до окончания текущего трансферного окна.

Ранее Рэмзи связывали с переходом в испанскую «Барселону» и британский «Челси».

СМИ сообщали о готовности синих выплатить € 34 млн за футболиста, тогда как каталонский клуб хотел включить хавбека в сделку с участием Усмана Дембеле.

На счету 27-летнего Рэмзи 24 сыгранных поединка в АПЛ-2017/18, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Express