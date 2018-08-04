«Ливерпуль» включился в гонку за Аарона Рэмзи

Автор: Михаил Серебряков 0

Рэмси

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи попал в сферу интересов «Ливерпуля». Контракт игрока сборной Уэльса с «канонирами» истекает следующим летом, поэтому вполне возможно, что он покинет столичный клуб до окончания текущего трансферного окна. 

Ранее Рэмзи связывали с переходом в испанскую «Барселону» и британский «Челси».

СМИ сообщали о готовности синих выплатить € 34 млн за футболиста, тогда как каталонский клуб хотел включить хавбека в сделку с участием Усмана Дембеле.

На счету 27-летнего Рэмзи 24 сыгранных поединка в АПЛ-2017/18, в которых он забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Express

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