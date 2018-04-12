«ПСЖ» грозит отстранение от Лиги чемпионов

«ПСЖ» стал ближе к исключению из Лиги чемпионов. Все из-за нарушения финансового fair play.

Как сообщает английское СМИ, спонсорские пакеты клуба на 200 миллионов евро на самом деле серьезно завышены. Часть контрактов могут вести к катарским компаниям, тесно связанными с владельцем «ПСЖ». Информация об этом уже есть в распоряжении УЕФА.

– Главный вопрос, очевидно, в том, хватит ли смелости УЕФА, чтобы использовать свои собственные правила, – сказал источник, близкий к расследованию в отношении парижского клуба, которое началось в прошлом году. Союз примет окончательное решение по завершении финансового года.

Напомним, что парижане в прошлом году подписали Неймара (222 миллиона евро) и взяли в аренду Килиана Мбаппе из «Монако» с условием обязательного выкупа.

Фото: Global Look Press

Источник: Financial Times