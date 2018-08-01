«Рома» готова предложить за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса меньше € 25 млн

Автор: Михаил Серебряков 0

Квинси Промес

«Рома» по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Голландец может уже этим летом пополнить ряды римского клуба.

По информации СМИ, трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляется порядка € 25 млн. Однако римский клуб надеется приобрести Промеса за меньшую сумму, чтобы сохранить средства на покупку полузащитника «Севильи» Стивена Н’Зонзи. Сумма отступных за Н’Зонзи составляет € 35 млн, а «Рома» пытается сбить цену до € 25-28 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед».

Также появлялась информация, что во время межсезонья клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал «Спартаку» за Промеса € 25 млн, но москвичи отказались продать игрока.

Фото: Global Look Press
Источник: La Gazzetta dello Sport

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