Диего Росси может перейти в «Краснодар»

Уругвайский форвард может перебраться в чемпионат России. 21-летним нападающим интересуется «Краснодар».
Краснодарцы продолжает искать усиление перед стартом квалификации Лиги чемпионов. Руководство «быков» ищет варианты укрепления атакующей линии.
Сообщается, что в данный момент российский клуб начал переговоры о переходе форварда Диего Росси. Стороны обсуждают трансферные детали.
Напомним, уругваец перешел в «Лос-Анджелес» в 2018 году за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в чемпионате США. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат