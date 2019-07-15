Диего Росси может перейти в «Краснодар»

Уругвайский форвард может перебраться в чемпионат России. 21-летним нападающим интересуется «Краснодар».

Краснодарцы продолжает искать усиление перед стартом квалификации Лиги чемпионов. Руководство «быков» ищет варианты укрепления атакующей линии.

Сообщается, что в данный момент российский клуб начал переговоры о переходе форварда Диего Росси. Стороны обсуждают трансферные детали.

Напомним, уругваец перешел в «Лос-Анджелес» в 2018 году за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в чемпионате США. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат