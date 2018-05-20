«Манчестер Сити» может включить Александра Зинченко в сделку по Жоржиньо Фрелло

Украинский хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко может быть включен в сделку по трансферу Жоржиньо из «Наполи». Прошлым летом итальянцы собирались подписать украинца.

«Манчестер Сити» хочет подписать Жоржиньо, но запрашиваемая «Наполи» цена в 52 млн фунтов слишком высока. Цена может снизится, если «Сити» включит в сделку Александра Зинченко.

«Наполи» намеревался подписать украинского хавбека еще прошлым летом, но Хосеп Гвардиола отказался продавать игрока.

Александр Зинченко провел 8 матчей в рамках чемпионата Англии за «Манчестер Сити».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun