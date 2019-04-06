Эдин Джеко договорился с «Вест Хэмом»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Эдин Джеко

Боснийский нападающий «Ромы» Эдин Джеко согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом». «Рома» требует за форварда 20 миллионов евро.

Сообщается, что лондонцы готовы платить 33-летнему Джеко его нынешнюю зарплату еще два года.

Тем не менее итальянцы отклонили первоначальное предложение «Вест Хэма» и требуют за игрока 20 миллионов евро.

Срок действующего контракта футболиста с «Ромой» истекает в июне 2020 года. В текущем сезоне Джеко забил за клуб 12 голов в 32 играх во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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